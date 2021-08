Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall bei Heinsberg

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Heinsberg sind in der Nacht zum Dienstag zwei Menschen getötet und vier schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, waren ein Kleintransporter und ein Pkw aus zunächst ungeklärter Ursache auf der B56 frontal zusammengestoßen.

Demnach hatten sowohl in dem Kleintransporter mit polnischen Kennzeichen als auch in dem Auto mit schwedischen Kennzeichen je drei Personen gesessen. Zwei Insassen des Pkw starben nach Angaben der Behörde an der Unfallstelle. Die anderen Beteiligten wurden alle schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.