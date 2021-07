Zwei Tote bei Unfall in Hamminkeln

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamminkeln im Kreis Wesel sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war am Nachmittag eine 76 Jahre alte Radfahrerin beim Queren einer Straße mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 62-Jährige sei daraufhin in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto kollidiert. Die Radfahrerin und der Kradfahrer starben noch an der Unfallstelle. Der 44-jährige Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde weiträumig gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Polizei ermittelt.