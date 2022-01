Zweijährige stirbt nach Autounfall im Krankenhaus

Paderborn (dpa/lnw)

Nach einem Autounfall in Altenbeken (Kreis Paderborn) ist eine Zweijährige, die hinten auf dem Kindersitz saß, im Krankenhaus gestorben. Das Mädchen sei am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Unfall hatte sich am Donnerstagnachmittag ereignet.

Von dpa