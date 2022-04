Zweites Todesopfer nach Arbeitsunfall in Siegen

Siegen (dpa/lnw)

Ein Arbeitsunfall in einem Stahlbetrieb in Siegen am Sonntag hat ein zweites Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Polizei ist am Montagabend ein 33-Jähriger an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Er war einem 27 Jahre alten Arbeiter zur Hilfe geeilt, der in einer Grubenanlage zusammengebrochen und noch vor Ort gestorben war. Er hatte vermutlich bei Reinigungsarbeiten giftige Gase in der Grube eingeatmet.

Von dpa