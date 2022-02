Zwischen Europa Leaue und Pokal: Tedesco wechselt sieben Mal

Bochum (dpa)

Zwischen Europa League und DFB-Pokal hat Trainer Domenico Tedesco fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Gegenüber dem 3:1 am Donnerstag in San Sebastian blieben nur Torhüter Peter Gulacsi und die Defensivspieler Mohamed Simakan, Willi Orban und Lukas Klostermann im Team. Josko Gvardiol fehlt nach der fünften Gelben Karte gesperrt, Kevin Kampl steht nach Club-Angaben aus Gründen der Belastungssteuerung nicht im Aufgebot. Am Mittwoch tritt RB im Pokal-Viertelfinale beim Zweitligisten Hannover 96 an.

Von dpa