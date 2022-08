Zwölfjähriger klettert auf Güterwaggon: Stromschlag

Der Zwölfjährige sei am frühen Sonntagabend im Ortsteil Meiderich auf einen Güterwaggon gestiegen, teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. Nachdem der Bahnverkehr gestoppt und die Oberleitung abgeschaltet sowie geerdet war, habe man das Kind retten können. Es sei mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik gebracht worden. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand könne man nicht machen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag auf Nachfrage.