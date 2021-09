POL-MS: PKW Fahrer verstirbt auf BAB 43 Haltern

Am Donnerstag Nachmittag, um 16:47 Uhr, befuhr ein 65-jähriger PKW Fahrer aus Recklinghausen die BAB 43 in Richtung Wuppertal. In Höhe der Anschlussstelle Haltern klagte er gegenüber seiner Ehefrau plötzlich über Unwohlsein und sackte zusammen. Der PKW geriet an die Schutzplanke und kam dort im Verlauf zum Stehen. Weitere PKW waren nicht involviert. Trotz sofortiger Erstversorgung und Einsatz eines Notarztes konnte nur der Tod festgestellt werden. Die Ehefrau wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt und durch einen Notfallbegleiter betreut. Die Unfallstelle war bis 18.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Verkehr staute sich auf 5 km. Weitere Ermittlungen zur Todesursache werden beim Polizeipräsidium Recklinghausen geführt.

