POL-ST: Emsdetten, 73-jähriger Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Fahrer sind am Dienstag (07.09.21) gegen 14.40 Uhr auf der Mühlenstraße verunfallt. Dabei wurde ein 73-Jähriger schwer verletzt. Eine 73-jährige Radfahrerin trug leichte Verletzungen davon....

...Die 73-jährige Emsdettenerin war zunächst mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Münsterstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße unterwegs. Dabei fuhr sie entgegen der Fahrtrichtung. Ein weiterer 73-jähriger Pedelec-Fahrer, ebenfalls aus Emsdetten, fuhr auf dem Radweg der Mühlenstraße in Richtung Münsterstraße. Im Kreisverkehr versuchten die beiden sich ersten Erkenntnissen zufolge auszuweichen. Ob es zur Kollision kam, ist unklar. Bei dem Ausweichmanöver stürzte der 73-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 73-jährige Emsdettenerin wurde leicht verletzt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

