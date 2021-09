POL-ST: Greven, Wie überquere ich richtig die Straße? Die Polizei unterwegs mit Erstklässlern (FOTO)

...Tappe, Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Bereich Greven, Nordwalde, Altenberge, Horstmar und Laer, erklärt den Erstklässlern an diesem Morgen im September, wie sie zu Fuß sicher zur Schule kommen. Das Schulwegtraining - Überqueren einer Straße mit Ampel, mit Verkehrsinsel oder auch ohne Querungshilfe - ist für viele Kinder der erste direkte Kontakt mit der Polizei. Die Beamten vom Verkehrsdienst begleiten die Kinder von einer zur anderen Straßenseite und zeigen, worauf es ankommt: Gut schauen, ob kein Fahrzeug kommt. Zügig gehen, weder trödeln, noch rennen. Und möglichst gerade über die Fahrbahn laufen.

All das erläutert Markus Tappe ruhig und verständlich. Die Kids hören gut zu. Wenn sie Tappes Tipps beim nächsten Schulweg anwenden, ist viel gewonnen. Denn so können Unfälle mit teils schweren Folgen verhindert werden. Das Training ist ein Teil der präventiven Verkehrsmaßnahmen der Polizei an Grundschulen. Im dritten Schuljahr dürfen Schüler bei Geschwindigkeitsmessungen helfen und Lob oder Tadel an die Autofahrer verteilen. In der vierten Klasse steht die Radfahrprüfung an.

Polizei-Hund Wuschel gibt auf unserer Internetseite in Videos Tipps zum sicheren Überqueren der Fahrbahn: https://steinfurt.polizei.nrw/

Mehr Informationen zur Polizei in der Schule sowie Tipps für Eltern finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/polizei-in-der-schule

