POL-ST: Ibbenbüren, Öffentlichkeitsfahndung

Ibbenbüren (ots)

Ende März (31.03.) ist einer Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen worden. In dem Portemonnaie befand sich unter anderem die EC-Karte der Frau. Kurz nach der Tat hat ein Unbekannter mit dieser Karte am Geldautomaten der Kreissparkasse Steinfurt, Filiale Ibbenbüren-Laggenbeck, Geld abgehoben. Nach dem Tatverdächtigen wird nun mit Fotos und einer Beschreibung öffentlich gefahndet. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315....

Polizei Steinfurt