POL-ST: Ibbenbüren, Tecklenburg, Einbrüche in Autos

In Ibbenbüren haben sich Diebe auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem grauen Mercedes Benz verschafft, der an der Alten Nordstraße abgestellt war. In der Zeit zwischen Dienstag (14.09.21), 10.00 Uhr, und Mittwoch (15.09.21), 08.00 Uhr, stiegen sie in den Pkw ein und durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs. Sie stahlen zwei Taschen samt Inhalt aus dem Kofferraum. Der Beutewert liegt bei mehreren hundert Euro. Täterhinweise gibt es keine.

Auch beim Aufbruch eines Autos in Tecklenburg liegen keine Täterhinweise vor. An der Straße Im Bocketal schlugen unbekannte Täter am Dienstag (14.09.) zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines Firmenfahrzeugs ein. Entwendet wurde aus dem weißen Opel Zafira nichts.

In beiden Fällen nimmt die Polizei in Ibbenbüren und Lengerich Hinweise von Zeugen entgegen, für Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 und für Tecklenburg unter Telefon 05481/9337-4515.

