POL-ST: Ibbenbüren, Unfall, 42-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Zwei Radfahrer, eine 42-jährige Frau und ihr 11-jähriger Sohn, sind bei einem Unfall auf dem Kümperweg in Laggenbeck verletzt worden. Beide befuhren am Dienstag (14.09.21) gegen 16.30 Uhr den Kümperweg in Richtung Alstedder Straße. Dort verläuft die Straße abschüssig.

Die 42-jährige Ibbenbürenerin kam auf Höhe der Hausnummer 5 aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts vom Weg ab und fuhr in die Bankette. Dabei geriet sie ins Straucheln und stürzte. Ihr nachfolgender Sohn fuhr in die Stürzende hinein. Beide trugen Verletzungen davon, wobei die 42-Jährige schwer verletzt wurde. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

