POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag (14.09.) wurde im Zeitraum von 07.50 Uhr bis 12.05 Uhr ein geparkter roter VW Polo an der Fahrertür durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Es konnte eine Delle an der Tür festgestellt werden. Geparkt war der rote VW Polo auf dem Parkplatz K&K Markt in Ibbenbüren, Püsselbürener Damm 22. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5914315.

