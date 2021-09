POL-ST: Rheine - Verkehrsunfall mit Verletzten

Rheine, Hörsteler Straße/ Alter Schulweg

Donnerstag, 09.09.2021, 18:33 Uhr

Ein 79-jähriger Pkw- Fahrer aus Rheine befuhr die Straße Alter Schulweg und beabsichtigte die Hörsteler Straße in Richtung Zu den Feldern zu queren. Ein 36-jähriger Motorradfahrer befuhr die Hörsteler Straße aus Rheine kommend in Richtung Hörstel. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich beide Beteiligten schwer und wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand zudem erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die Unfallstelle gesperrt.

