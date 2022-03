Krieg in der Ukraine: Das ist die aktuelle Lage

Bei russischen Angriffen in der Hauptstadt Kiew sollen auch Kinder unter den Verletzten sein. Aus Lwiw werden heftige Explosionen gemeldet. Kremlchef Wladimir Putin will heute eine Ansprache an die Bevölkerung Russlands halten.

Bei einem Angriff auf ein Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden.

Unter den Verwundeten im Stadtteil Podil seien vier Kinder, so Klitschko in einem Video, das er auf Telegram veröffentlichte. Russische Truppen hätten Wohnhäuser, Kindergärten und eine Schule beschossen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Друзі! Дорогі кияни!

Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей.

Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа.

На місці працюють рятувальники та медики. pic.twitter.com/w9aIrqogPx — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 18, 2022

Erst gestern waren im Osten von Kiew ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden, als Behördenangaben zufolge Trümmer einer abgefangenen Rakete ein Hochhaus trafen. Die Ukraine wirft Russland vor, gezielt auch Zivilisten anzugreifen. Moskau bestreitet das.

Putin beklagt ukrainische Kriegsverbrechen

Russlands Präsident Wladimir Putin beklagt seinerseits bei einem Telefonat mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kremlangaben Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee. Beim Beschuss von Wohnvierteln in den Städten Donezk und Makijiwka habe es zahlreiche Todesopfer gegeben. «Diese Kriegsverbrechen wurden im Westen ignoriert», hieß es in einer Mitteilung des Kreml. Putin habe erklärt, dass auf russischer Seite alles getan werde, um zivile Opfer zu vermeiden, teilte der Kreml mit. Das knapp einstündige Gespräch sei dem Krieg und den Bemühungen, diesen zu beenden, gewidmet gewesen, teilte die Bundesregierung mit.Der Kremlchef habe Scholz auch über die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Seite zur Lösung des Konflikts informiert. Dabei beklagte er den Angaben zufolge, dass «die ukrainische Seite den Prozess durch immer neue unrealistische Vorschläge» hinauszögere. Russland sei an einer Lösung interessiert unter den bisher genannten Bedingungen. So soll die Ukraine etwa künftig ihre Neutralität als Land erklären und die abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine als unabhängig sowie die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands anerkennen. Putin will noch heute eine Rede zum Jahrestag halten, wie das Staatsfernsehen ankündigte.

Situtation in Lwiw, Kramatorsk, Tschernihiw

Day 22

Kramatorsk was one of the fastest developing towns I've ever visited (actually 2nd after Mariupol).In my every trip to Donbas I was there to see that transformation.From the ugly duckling into a beautiful swan. But then "Russian world" came in. The equivalent of the hell. pic.twitter.com/qNTnchRwJu — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) March 18, 2022

Nahe des Flughafens von Lwiw schlugen mehrere russische Raketen ein, wie Bürgermeister Andrij Sadowij auf Telegram mitteilte. Dabei sei ein Flugzeugreparaturwerk getroffen worden. In Lwiw ist es in den bisherigen drei Wochen Krieg vergleichsweise ruhig geblieben, die Stadt ist aber voller Flüchtlinge. Nach ukrainischen Angaben setzten zudem russische Truppen in der Nacht ihre Angriffe auf Tschernihiw fort. In Mariupol am Asowschen Meer bleibt unklar, wie viele Menschen beim Beschuss eines Theaters umgekommen sind. Der Abgeordnete Serhij Taruta schrieb auf Facebook, in den Schutzräumen des Gebäudes seien zuletzt offenbar noch mindestens 1300 Menschen gewesen. Aussagen der Abgeordneten Olga Stefanyschyna zufolge wurden gestern rund 130 Zivilisten lebend aus den Trümmern gerettet.

UN: Wasser-Reserven in Mariupol gehen zu Ende

Die Vereinten Nationen sind extrem besorgt über die Lage Mariupol. Ein Sprecher des Welternährungsprogramms (WFP) sagte in Genf: «Die letzten Reserven an Essen und Wasser gehen zu Ende.» Zudem fehlten Versorgungsgüter und Medikamente, was verheerende Konsequenzen haben könne, hieß es vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). Immer noch könnten keine Hilfskonvois die Stadt erreichen. Auch sonst sei die Versorgungskette nicht mehr gewährleistet. Aus Angst vor Schüssen zögerten Lkw-Fahrer, sich ans Steuer zu setzen.

Selenskyj: Halten die wichtigsten Gebiete

Die Ukraine hält nach Angaben ihrer Führung auch drei Wochen nach Kriegsbeginn jene Gebiete des Landes weiter unter Kontrolle, in die russische Truppen vorzudringen versuchen. Die Armee antworte auf jeden Angriff russischer Einheiten, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in der vergangenen Nacht.

Selenskyj wandte sich besonders an die Menschen in Mariupol, Charkiw und Tschernihiw, deren Städte belagert werden und schweren Schaden genommen haben. Sie würden nicht im Stich gelassen, versicherte er. Von der Armee bis zur Kirche tue jeder alles für die Menschen. «Ihr werdet frei sein», versprach er.

Das wird heute wichtig

Ukrainischen Angaben zufolge sind für landesweit erneut neun Fluchtkorridore geplant, über die Zivilisten aus umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht werden sollen. Aus der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol sollen Menschen ins nordwestlich gelegene Saporischschja fliehen können, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer Videobotschaft. Weitere sogenannte Korridore soll es beispielsweise in der nordöstlichen Region Sumy geben, die aus verschiedenen Städten ins zentralukrainische Poltawa führen.