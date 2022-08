Lkw kracht in Grillfest: Sechs Tote bei Rotterdam

Das Grillfest in einem kleinen Ort in Holland ist gerade voll in Gang. Dann die Katastrophe: Ein Lastzug rast mitten in die feiernden Menschen. Es gibt Tote und Verletzte.

Bei der Unfallfahrt eines Lastwagens mitten in ein Nachbarschaftsfest bei Rotterdam sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden verletzt, einer davon sehr schwer, wie die Polizei mitteilte. Ein spanischer Lastzug war am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland an einer Kreuzung von der auf einem Deich verlaufenden Straße abgekommen und mitten in das Grillfest gefahren.

Der 46 Jahre alte spanische Lkw-Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn werde wegen des Verursachens eines tödlichen Unfalls ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Der Mann, der unverletzt blieb, habe keinen Alkohol getrunken gehabt. Der Lkw habe an der Kreuzung zunächst angehalten und sei beim Wiederanfahren aus noch unbekannter Ursache von der Straße geraten.

Der spanischen Zeitung «La Verdad» zufolge erklärte die spanische Spedition, der Fahrer des Lastwagens sei von der Straße abgekommen, als er versuchte, einem Lieferwagen auszuweichen. Das Fuhrunternehmen stehe mit den niederländischen Behörden in Kontakt, um bei der Klärung der Unfallursache zu helfen, berichtete die Zeitung weiter.

Ob ein Lieferwagen in den Unfall verwickelt war, konnte die Polizeisprecherin noch nicht sagen. Am Unfallabend war allerdings nach einem weißen Lieferwagen gefahndet worden. Der Fahrer meldete sich später bei den Behörden.

In der Nacht waren zunächst mit einem Kran der schwere Lastzug und dann die unter dem Fahrzeug liegenden Toten geborgen worden. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauerten noch an.