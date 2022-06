Parlamentswahl: Macron-Lager hauchdünn vor Linksbündnis

In der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen liegt Emmanuel Macrons Mitte-Bündnis nur knapp vor dem neuen Linksbündnis. Reicht es noch für die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung?

Gewinner sehen eigentlich anders aus: In der ersten Runde der französischen Parlamentswahl haben die Kandidaten des Lagers von Präsident Emmanuel Macron nur minimal mehr Stimmen als die des neuen Linksbündnisses erhalten.

Bereits bei der Präsidentschaftswahl vor einigen Wochen konnte sich Macron in der Stichwahl nur mit Mühe gegen Rechtsnationalistin Marine Le Pen durchsetzen. Den zweiten Hieb kassierte er nun am Sonntag von links bei der Parlamentswahl. Laut dem vorläufigen amtlichen Ergebnis kam Macrons Mitte-Bündnis landesweit auf 25,75 Prozent der Stimmen. Dies teilte das Innenministerium in Paris in der Nacht mit. Die vom Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon angeführte Allianz aus Linken, Kommunisten, Grünen und Sozialisten kam demnach auf 25,66 Prozent und hatte damit nur hauchdünn das Nachsehen. Der Unterschied betrug gerade einmal 21.442 Stimmen - bei rund 48,7 Millionen Wahlberechtigten.

Macron könnte Mehrheit holen

Dennoch ist Prognosen zufolge davon auszugehen, dass das Lager des frisch wiedergewählten Präsidenten in der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag die Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung holen wird. Denn das komplizierte Wahlsystem führt zu teils gravierenden Unterschieden zwischen prozentualem Stimmanteil und Sitzverteilung - und die liberalen Kandidaten haben bessere Chancen, um Stimmenwanderung nach dem Ausscheiden zahlreicher Kandidaten abzufangen. Ob die Mitte-Kräfte aber ihre absolute Mehrheit im parlamentarischen Unterhaus behalten und damit Macrons Vorhaben leichter umsetzen können, ist ungewiss.

Macrons unverhofftem Gegenspieler Mélenchon gelang binnen Tagen der Coup, das zersplitterte linke Lager hinter sich zu vereinen. Der gewiefte Linksideologe und Stratege stellte sich als Fürsprecher des Volks und der sozialen Gerechtigkeit heraus. In einer Situation, in der viele Franzosen mit der Politik des Präsidenten unzufrieden sind, konnte das linke Urgestein punkten.

Niedrige Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag laut den Zahlen des Innenministeriums bei nur 47,51 Prozent und damit noch niedriger als bei der Parlamentswahl vor fünf Jahren.

Die Nationalversammlung ist an der Gesetzgebung beteiligt und kann die Regierung per Misstrauensvotum stürzen. Eine Mehrheit in der Kammer ist für das Regieren wichtig. In der ersten Runde wurden nur 2 der 577 Sitze direkt vergeben. Über alle anderen Mandate entscheiden die Stichwahlen.