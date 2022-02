UN-Chef an Putin: «Halten Sie Truppen von Angriff ab»

Mittwochnacht ist der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Das Thema: Die drohende Eskalation in der Ostukraine. UN-Generalsekretär Guterres findet deutliche Worte.

New York (dpa)

UN-Generalsekretär António Guterres spricht in der UN-Vollversammlung.

UN-Generalsekretär António Guterres hat vor dem drohenden Einmarsch Russlands in die Ukraine an Moskau appelliert.

«Präsident Putin, halten Sie Ihre Truppen davon ab, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance. Zu viele Menschen sind bereits gestorben», sagte Guterres bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Mittwochabend (Ortszeit).

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Beobachter rechnen nun jederzeit mit einer russischen Invasion in die Ukraine.

Bereits in der Nacht zum Dienstag, nach der Anerkennung der beiden ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten, war der Sicherheitsrat in New York zusammengekommen.

Angesichts der Beistandsbitte der ukrainischen Separatisten an Russland hatte Kiew zuvor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angerufen. Man habe das mächtigste UN-Gremium nach Montag nun ein zweites Mal um eine Dringlichkeitssitzung gebeten, schrieb der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, am Mittwoch auf Twitter.

Zuvor hatten die Chefs der selbst proklamierten Volksrepubliken Luhansk und Donezk Russland in Briefen um Beistand gebeten, um Angriffe der ukrainischen Armee abzuwehren, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow mit. Damit könnten sich bald erstmals russische und ukrainische Soldaten in dem seit acht Jahren dauernden Konflikt direkt gegenüberstehen.