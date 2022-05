Wetterdienst: Ab den Mittagsstunden sind schwere Gewitter zu erwarten

Nach Blitz, Donner, Hagel und Starkregen drohen auch am Freitag unwetterartige Ereignisse in NRW. Genaue Prognosen, wo die Gewitter am heftigsten werden, sind schwierig.

Die Menschen in vielen Regionen Deutschlands müssen sich auf heftige Unwetter einstellen. Dabei soll es am Freitagvormittag zunächst nur vereinzelte Gewitter geben - vorrangig in einem Streifen von Mosel und Main bis zum Erzgebirge, lokal mit Starkregen und Hagel.

Aber dann: «Ab den Mittagsstunden auf NRW und Rheinland-Pfalz übergreifende schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr! Dabei lokal extrem heftiger Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, großer Hagel bis fünf Zentimeter und schwere Sturmböen bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern. Vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen», prognostizierte der Deutsche Wetterdienst am Morgen.

Auch die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich noch auf ungemütliches Wetter einstellen - vor allem ab dem Nachmittag. Zunächst könnten in den südlichen Landesteilen von Westen her einzelne Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde auftreten. Auch stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörniger Hagel seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit.

Am Freitagnachmittag ziehen die Gewitter ostwärts, am Abend kann es auch im Süden des Landes einzelne kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial vor allem durch Starkregen und Hagel geben. Die höchsten Temperaturen liegen am Freitag zwischen 20 Grad an der See, schwülwarmen 27 Grad in der Mitte und heißen 34 Grad am Oberrhein.