Zahl der Toten in Haiti steigt auf fast 2000

Ein Mann in den Trümmern eines eingestürzten Hause. Nach dem Erdbeben in Haiti ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf fast 2000 gestiegen.

Die Zahl der bestätigten Todesopfer des Erdbebens vom Samstag in Haiti ist noch einmal um mehr als 500 auf 1941 gestiegen.

Die Zivilschutzbehörde des Karibikstaates verkündete das am Dienstag und korrigierte auch die Zahl der Verletzten auf mehr als 9900 hoch. Am Vortag hatte sie noch von 1419 Toten gesprochen. Die Such- und Rettungsarbeiten gingen am Dienstag weiter, nachdem der Tropensturm «Grace» in der Nacht über das betroffene Gebiet auf der südhaitianischen Halbinsel Tiburon hinweggefegt war und mancherorts Überschwemmungen verursacht hatte. Zehntausende Menschen, die im Beben ihr Zuhause verloren hatten, konnten sich mit Zelten und Planen nur notdürftig schützen.

Hoffnungsschimmer

Es gab allerdings auch Hoffnungsschimmer: Am Dienstagmorgen, drei Tage nach dem Beben, wurden nach Angaben des Zivilschutzes in der Ortschaft Brefèt aus den Trümmern eines früheren UN-Gebäudes 16 Menschen lebend geborgen. Auch kam allmählich Hilfe in der Erdbebenregion an. Die US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) flog nach eigenen Angaben 52 Menschen zur medizinischen Behandlung aus. Die Krankenhäuser in der Gegend waren überlastet und zum Teil beschädigt. Viele Patienten lagen in den Innenhöfen der Kliniken. «Die humanitäre Lage ist sehr besorgniserregend», hieß es vom Büro des Interims-Premierministers Ariel Henry.

Das Beben der Stärke 7,2 hatte sich am Samstagmorgen nahe der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud östlich von Les Cayes in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet. Gut 37.000 Häuser wurden nach Angaben der Zivilschutzbehörde zerstört, fast 47.000 beschädigt. Nach Unicef-Angaben waren 1,2 Millionen Menschen betroffen. Die Not war groß in dem Gebiet, das fünf Jahre zuvor von Hurrikan «Matthew» verwüstet worden war. Laut Caritas International wurden Nahrung, Trinkwasser, Zelte und medizinische Erstversorgung benötigt.

Über eine Million Menschen obdachlos

In Haiti, dem ärmsten Land Amerikas, waren bei einem Erdbeben der Stärke 7,0 im Januar 2010 mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen und mehr als eine Million Menschen obdachlos geworden. Der Wiederaufbau litt stark unter Korruption und Verschwendung.

Fehlende oder beschädigte Infrastruktur drohte die Hilfs- und Rettungseinsätze nach dem neuen Beben zu behindern. Auch wegen Kämpfen zwischen Banden um Territorium ist die Fernstraße, die die Hauptstadt Port-au-Prince mit Haitis Süden verbindet, häufig unpassierbar. Diese Gewalt trieb allein im Juni nach UN-Zahlen rund 15 000 Menschen in die Flucht.

«Totales Chaos»

Die haitianische Menschenrechtsorganisation RNDDH kritisierte den Umgang der Regierung mit dem jüngsten Desaster als «totales Chaos». «Sie sind völlig sich selbst überlassen», hieß es hinsichtlich der Erdbebenopfer. Vor personell unterbesetzten und schlecht ausgestatteten Krankenhäusern warteten verzweifelte Verletzte.

Haitis ohnehin schwer unterfinanziertes Gesundheitssystem ist durch die sich zuletzt verschlimmernde Pandemie überstrapaziert. Hinzu kommt eine tiefe politische Krise, die sich nach der Ermordung des Staatspräsidenten Jovenel Moïse durch eine Kommandotruppe in seiner Residenz am 7. Juli verschärft hat.