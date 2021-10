Begeisterung wie bei einer Fußball-WM

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Fans sitzen in der Berliner Mercedes-Benz-Arena und verfolgen das WM-Finale des Spiels „League of Legends“.

Vielmehr sei es eine große Sache. So wurde – vor Corona – die Weltmeisterschaft 2017 in „League of Legends“ vor rund 80 000 Zuschauern im Beijing National Stadium ausgetragen. Parallel dazu verfolgten über 60 Millionen Menschen das Live-Event im Stream. Das ist laut Wulff vergleichbar mit den Zuschauerzahlen eines Finals bei der Fußball-WM oder denen des Super Bowls im American Football.

League of Legends

Und auch Deutschland kann bei der Begeisterung mithalten. „2018 war die WM in ‚League of Legends‘ in der Berliner Mercedes-Benz-Arena schneller ausverkauft als das Adele-Konzert – bei gleichem Fassungsvermögen“, erklärt Sebastian Wulff.

Grund genug für die LVM Versicherung als Sponsor in den eSport einzusteigen. Schon 2018 wurde das Unternehmen aus Münster Hauptsponsor des „League of Legends“-Teams „Ad Hoc Gaming“ aus Gera. Und im Januar hat es sein Engagement noch einmal massiv ausgebaut. So ist die LVM nationaler Partner der „League of Legends“ European Championship (LEC) geworden – quasi der Champions League. „Eine unserer Herausforderungen ist, mehr junge Menschen für die LVM zu gewinnen. Da kommt man am Thema eSport nicht vorbei“, so Sebastian Wulff. Ziel sei es, die LVM als Marke zu platzieren und das Produkt Versicherung mit Emotionen zu verbinden.

„Twitch“ ist der Hauptkanal, auf dem Millionen von Menschen anderen beim Zocken zusehen. „League of Legends“ liegt seit zehn Jahren unter den drei meistgeschauten Spielen und verliert nicht an Popularität, begründet Sebastian Wulff die Auswahl des Spiels. Fünf gegen fünf treten im Team an. Jeder Spieler wählt im Voraus einen Charakter aus – eine strategische Entscheidung. Ziel ist es, auf einer Spielebene die gegnerischen Türme zu erobern. Dabei müssen sich die Teammitglieder sich unterstützen.

Übertragung auf Twitch

Auf dem deutschen „Twitch“-Kanal der Liga und während der Live-Übertragungen der wöchentlichen Spiele ist das LVM-Logo zu sehen. Das Unternehmen präsentiert zudem die „LVM Matchweek Analyse“. In dieser Samstagabend-Show auf „Twitch“ sprechen Experten über die Highlights des Spieltags und analysieren Szenen – analog zum Sport 1-„Doppelpass“ beim Fußball.

Innerhalb des „Twitch“-Formats lobt die LVM den Titel des „LVM Support Play of The Week“ aus – und schlägt damit eine Brücke zwischen „League of Legends“ und ihrem Versicherungsgedanken. „In diesem Spiel ist es wie im echten Leben: Man muss manchmal einfach auf Unterstützung bauen können“, erklärt Sebastian Wulff. Deswegen lässt die LVM gezielt die aus Expertensicht besten Aktionen der sogenannten Support Player präsentieren: Wahlweise haben diese Player ihre Mitspieler vor Schaden bewahrt. Oder aber sie haben in einer engen Spielsituation Schäden bei ihren Mitspielern geheilt und das Spiel so maßgeblich zum Positiven beeinflusst. Per Online-Voting kommen am Ende die Zuschauer ins Spiel: Sie dürfen bestimmen, welche der präsentierten Hilfsaktionen ihnen am besten gefallen hat.