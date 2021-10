Eine Wachstumsgeschichte

Die LVM Versicherung blickt auf eine bewegte Firmengeschichte. Dieser Tage wird das in Münster beheimatete Unternehmen 125 Jahre alt.

Zeit und Anlass genug, um Münster und Westfalen in dieser Sonderveröffentlichung mitzunehmen auf eine Reise durch die Geschichte, den Blick auf die Vielfalt der Aufgaben zu richten und zu zeigen, welchen Herausforderungen sich die Mitarbeitenden in der Firmenzentrale und im angestellten Außendienst sowie bundesweit die Vertrauensleute und deren Mitarbeitende stellen müssen.

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Stürme wie Kyrill oder Naturereignisse wie das Schneechaos im Münsterland rufen die Versicherer auf den Plan: Den Menschen in ihrer Not zur Seite zu stehen und ihnen einen Blick nach vorn zu ermöglichen, steht auf der Agenda ganz oben. Neben solchen herausragenden Schadenereignissen geht es aber auch um die kleineren und größeren Probleme des Alltags wie beschädigte Autos, Wohnungseinbrüche sowie einfache Missgeschicke.

Versicherer kümmern sich darüber hinaus nicht nur um Sach- und Vermögensschäden: Sie sichern auch die Kunden selbst ab, zum Beispiel gegen Unfälle, Berufsunfähigkeit oder Krankheit. Und sie unterstützen sie in ihrer Altersvorsorge – und häufig auch bei ihrer Finanzanlage.

Die LVM präsentiert sich als Rund-um-Versicherer und moderner Arbeitgeber, der nicht nur viel in Betriebliches Gesundheitsmanagement investiert und flexible Arbeitszeitmodelle für seine Angestellten eingerichtet hat, sondern auch bei Sport-Sponsoring, Stadtentwicklung und Engagement für Kunst und Kultur mehr als präsent ist.