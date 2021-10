Partnerschaftliche Vertrauensbeziehungen als Erfolgsmodell

Das macht sie zu einem verlässlichen und langjährigen Partner für Kunden, Mitarbeitende und Vertrauensleute sowie deren Mitarbeitende. Denn bei der LVM ist die Zufriedenheit aller mit dem Unternehmen verbundener Personen der unternehmerische Maßstab, nicht ausschließlich wirtschaftlicher Erfolg.

Partnerschaft bedeutet Verlässlichkeit

Eine partnerschaftliche Vertrauensbeziehung bedeutet für die Kunden einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort zu haben, der sich vertrauensvoll um sie kümmert – persönlich und digital.

Mit rund 2300 Agentur­standorten bundesweit ist die LVM immer in Kundennähe, digitale Dienstleistungen der Agenturen und der Zentrale ergänzen den analogen Service zeit- und ortsunabhängig. Für die LVM-Agenturen als selbstständige Versicherungsbüros bedeutet „partnerschaftliche Vertrauensbeziehung“, dass die LVM auch in Zeiten zunehmender Digitalisierung auf die Vertrauensleute als erste Ansprechpersonen für die Kunden setzt und ihnen somit eine verlässliche Zukunftsperspektive bietet. Für die Mitarbeitenden im Innen- und angestellten Außendienst zeigt sich die „partnerschaftliche Vertrauensbeziehung“ im Mehrwert eines sicheren und attraktiven Arbeitsplatzes in einem erfolgreichen Unternehmen.

„ »Wir sind ein stabiles, kerngesundes Unternehmen, das zuverlässig Sicherheit für Kunden, Vertrauensleute und Mitarbeitende bietet.« “ Dr. Mathias Kleuker, LVM-Vorstandsvorsitzender

Ob Kunden, Vertrauensleute oder Mitarbeitende: Die Zufriedenheitswerte, die die verschiedenen Gruppen der LVM in Befragungen oder Studien ausstellen, zeigen die Wirksamkeit dieser LVM-Strategie. So sind laut einer Kundenbefragung 82 Prozent der LVM-Kunden „äußerst“ oder „sehr zufrieden“.

Die Attraktivität als Arbeitgeber belegt das gute Abschneiden der LVM im aktuellen Focus-Ranking „Top Nationaler Arbeitgeber 2021“. Und auch die Vertrauensleute bescheinigen der LVM laut einer Studie des BVK-Verbands zum elften Mal in Folge, „Fairer Versicherungspartner“ zu sein.

Mit Sicherheit in die Zukunft

Diesen Erfolgskurs wird die LVM auch in Zukunft fortsetzen. Darum wird sie weiterhin das tun, was sie am besten kann, erläutert Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker: „Wir geben Sicherheit – für unsere Kunden und alle mit dem Unternehmen verbundenen Menschen. Für die Zukunft wird es entscheidend sein zu erkennen, wie sich die Erwartungen an unser Unternehmen wandeln und wir dem begegnen können.“ Schließlich würden wir in einer Zeit erheblicher gesellschaftlicher Veränderungen leben: „Um auch weiterhin unseren Beitrag für eine wertvolle Zukunft zu leisten – als Versicherer, Arbeitgeber, Partner und als gesellschaftlicher Akteur –, arbeiten wir intensiv an den großen Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Demografie und Nachhaltigkeit“, verspricht Kleuker für die Zukunft.