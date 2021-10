Typisch Westfalen: Reiter und Pferd

Als zuverlässiger Partner unterstützt die LVM mit Ingrid Klimke, Isabell Werth und Helen Langehaneberg bereits seit Jahren international erfolgreiche Reiterinnen. Zudem ist sie ein Traditionspartner des K+K-Cups: Jeweils am Jahresanfang versammeln sich Reiterinnen und Reiter zum traditionsreichen und über die Grenzen Westfalens bekannten K+K-Cup – künftig AGRAVIS-Cup – in Münster. Die LVM begleitet das hochklassige Reitturnier des Reiterverbandes Münster schon seit über 90 Jahren.

Aber auch bei anderen Veranstaltungen ist die LVM immer vorn dabei: In diesem Jahr unterstützte sie unter anderem das Horses & Dreams-Turnier in Hagen am Teutoburger Wald und die Europameisterschaft Springen in Riesenbeck.