62 Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Abiturzeugnisse

Am bisher heißesten Tag des Jahres gab es Grund zum Feiern für die Jahrgangsstufe 13 des Beruflichen Gymnasiums der Hildegardisschule. Der Jahrgang wurde durch zwei Jahre Pandemie geprägt, weshalb Bildungsgangleiterin Silke Hüppe auch auf die besonderen Umstände hinwies, die die Schülerinnen und Schüler bewältigen mussten, wie Masken tragen auch bei Klausuren, Unterricht mit Luftfilteranlagen, regelmäßig testen, in Quarantäne sein, aber auch mehr Digitalisierung im Unterricht, weshalb sich die Stufe das Abimotto „Nie ohne mein teams!“ ausgesucht hat. Auch die anderen die Lehrerinnen und Lehrer der Stufe wiesen in ihren Videobotschaften an die Abiturienten auf deren besondere Lernbedingungen hin.

Abiturienten der Hildegardisschule Foto: Nele Albacht, Wiktoria Arendacz Arjona Aziri Kim Becker Katharina Besstanow Lena Blockwitz Inken Bloem Pina Bockermann Lucie Brockhoff Carla Brune Sophie Buchholz Lara Büning Merit Byhan Urszula Cielica Linn Frederike Deppe Lutz Derks Laura Erfmann Hanna Fehmer Paulina Belèn Figueroa Weiligmann Johannes Heinrich Forsthövel Sofia Frank Paula Friedrich Paula Elisabeth Goldberg Lucia Groth Vicky Haase Karla Haberecht Luise Holtmann Till Hoppe Louisa Antonia Hülsmann Julia Jacob Milla Jerzinowski Katharina Klus Selena Köchling Simone Koddebusch Franka Kortemann Nicole Kotenko Pauline Krampe Anna Barbara Krefeld Lioba Kruth Greta Kuhlmann Julia Lehr Nadine Elisabeth Leifken Sarah Lindenbaum Matilda Magdalena Lütke Hockenbeck Carla Lütkemeier Greta Katharina Elisabeth Mersmann Noelia Najm Lara Niemann Philipp Maximilian Niepagenkemper Enrica Kristina Nüssing Ann Raad Naser Maren Ridder Hannah Sandbaumhüter Luke Schade Anna Lena Schulze Buschhoff Aaron Süßenbach Constantin Paul van Laak Tina van Wanrooy Luca Carlotta Weyland Chiara Wilkemeyer Ruth Wonka Nina Ziegert ...