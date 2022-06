Ein Erfolg auf dem Weg des Lebens

137 Schüler und Schülerinnen bekamen am vergangenen Samstag ihr Abiturzeugnis in der Friedensschule überreicht. Das Motto der Stufe lautete „ABIos Amigos“, welches Schulleiter Ulrich Bertram in seiner Rede aufgriff.

In der Friedensschule Münster bekamen am vergangenen Samstag 137 Schülerinnen und Schüler ihre Abiturzeugnisse ausgehändigt. Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Pantaleon in Roxel startete der Tag. „Auf dem Weg im Leben“ war hier das Motto – und Pastor Thomas Laufmöller wies in seiner Predigt darauf hin, dass nicht erst jetzt das richtige Leben startet, sondern die vielen Wege, die man schon vorher gegangen sei, nun fortgesetzt würden.

Die festliche Zeugnisvergabe fand anschließend in der Aula der Friedensschule statt. Schulleiter Ulrich Bertram zeigte den Schülern an ihrem Motto „ABIos Amigos“ auf, dass dieser Abschiedsgruß ursprünglich den Wunsch ausdrückt, von Gott beschützt zu sein.

Genauso wichtig wie dieser Schutz sei es aber, so Bertram für die Bewältigung der schwierigen Zukunft unserer Welt, dass jeder seine „Amigos“, also Menschen an seiner Seite hat, die ihm eine ehrliche Meinung und wirkliche Freundschaft schenken würden. Fee Schudzich und Tim Vennemann blickten in ihrer Rede zugleich kritisch und dankbar auf die Schulzeit zurück, bevor Oberstufenleiterin Brigitte Ontrup und Schulleiter Bertram die Zeugnisse überreichten.