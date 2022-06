Hoch die Hände – Zeitenwende

114 Abiturienten und Abiturientinnen nahmen am vergangenen Samstag am Paulinum ihr Abiturzeugnis entgegen.

Am vergangenen Samstag, nahmen die 114 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasium Paulinum stolz ihre Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife entgegen.

Mit den Anfangszeilen aus Shakespeares „Richard III“ gratulierte Schulleiter Dr. Tobias Franke den jungen Erwachsenen des Abiturjahrgangs zu ihrer erbrachten Leistung. Diese kann sich sehen lassen: Gemeinsam erreichte der Jahrgang eine Durchschnittsnote von 1,94. Zwölf Abiturientinnen und Abiturienten erreichten die Traumnote 1,0. Franke zeigte sich trotz der weltpolitischen und wirtschaftlichen Krisen optimistisch, dass die Abiturientia nicht nur vorbereitet sei, ihr persönliche Zukunft erfolgreich zu gestalten, sondern er einen äußerst sozialen, interessierten und weltoffenen Jahrgang entlasse.

Für die Abiturientia sprach Tillmann Hörster. Er blickte auf die acht gemeinsamen Jahre am Gymnasium Paulinum zurück, deren Oberstufenzeit durch die Corona-Pandemie in besonderer Weise geprägt wurde. Dabei hob er insbesondere die Schulgemeinschaft positiv hervor. Er habe über acht Jahre stets die Gewissheit gehabt, in der Schule auf Freunde zu treffen. Stellvertretend für seine Mitschülerinnen und Mitschüler bedankte er sich bei allen, die sie auf ihrem Schulweg begleitet haben, insbesondere Schulleiter Dr. Franke, dem kommissarischen Oberstufenkoordinator Hendrik Becker, Stufenleiter Dr. Alexander Wilk sowie dem Tutorenteam. Jörg Schwenker gratulierte der Abiturientia für die Elternschaft. Musikalisch gestaltet wurde die Feier der Zeugnisübergabe vom Chor des Paulinum, den Abiturienten Tilmann Hörster an der Gitarre und Ximeng Song am Klavier, sowie einer Abordnung des BlasO.