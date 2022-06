Krisenfest durch das Abitur

Feierliches Ende der Schulzeit: Am Anne-Frank-Berufskolleg haben 63 Abiturientinnen und Abiturienten ihr Zeugnis erhalten.

„Abicardy – Die Zeit ist rum“. Unter diesem Motto feierten die 63 Abiturientinnen und Abiturienten des Anne-Frank-Berufskolleg ihren feierlichen Abschluss. Weder Corona noch Homeschooling oder Wechselunterricht konnten sie davon abhalten, ihr Abitur zu machen, berichtet die Schule. Krisenfest meisterten die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Organisation und Durchführung ihrer Abiturfeier. Zunächst verursachte ein Brand in der vorgesehenen Lokalität den Wechsel in eine neue Räumlichkeit, die dann allerdings kurzfristig wegen mangelhafter Brandschutzsicherheiten ebenfalls nicht mehr infrage kam. Aber nicht zu feiern, kam überhaupt nicht infrage. Nach all den Zeiten der Entbehrungen wollte man angemessen mit Familie, Lehrkräften und Freunden gemeinsam den Schulabschluss gebührend feiern.

So fand die Feier am Ende im Offiziersheim der Lützow-Kaserne in Handorf statt. Die Absolventinnen und Absolventen aus den drei Bildungsgängen „Erzieher*innen (E19)“, „Gesundheit (G19)“ und „Freizeitsportleiter*innen“ nahmen stolz ihre Abiturzeugnisse entgegen.