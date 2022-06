34 Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler des Ludwig-Erhard-Berufskollegs erhielten ihr Abiturzeugnis. Schulleiterin Martina Becker-Lenz, Bildungsgangleiterin Ulrike Serries-Heßling, Stufenkoordinatorin Ulrike Jackisch und die beiden Klassenlehrer Tanja Friedrich und Markus Speich überreichten den Absolventinnen und Absolventen ihre Reifezeugnisse in feierlicher Atmosphäre.

Schulleiterin Becker-Lenz gratulierte im pädagogischen Zentrum des Ludwig-Erhard-Berufskollegs zum bestandenen Abitur mit einem Zitat von Henry van Dyke „Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen“, ermutigte sie die Schülerinnen und Schüler an die eigenen Stärken zu glauben, anstatt sich auf die Schwächen zu konzentrieren und „in den Wald zu gehen und loszusingen“. Auch wenn viele Dinge bedrückend erscheinen mögen, wünschte die Schulleiterin den Schülern viel „Mut und Offenheit zum Ausprobieren“.

Abiturienten Foto: Elias Bentatou, Alexander Bernt, Tizian Bienert, Gina-Marie Drees, Yassin El-Rifai, Ilayda Amine Ertas, Jakob Habbel, Moritz Hillmann, Yasmin Jaidi, Lazar Karakostow, Lukas Klein, Julia Kowalski, Evelin Krom, Erik Merten, Maximilian Meyer, Ajantha Nadarajah Erik Nathaus, Maximilian Newzella, Charlotte Pache, Pay Sönke Paulsen, Marco Phung, Niklas Piwecki, Lukas Pumpe, David Mauricio Rauch, Sarah Raußen, Philipp Rode, Daniel Röttger, Tristan Scheffer, Lilly-Noemi Seidel, Alexander Spiegel, Celine Sprengart, Frederik Stegemann, Max Wellmann, Alina Wöstmann, Lennart Zucht ...

Celine Sprengart und Elias Bentatou aus der WG 13B bedankten sich im Namen der Stufe bei den Lehrern, besonders bei den Klassenlehrern Tanja Friedrich und Markus Speich und der Stufenkoordinatorin Ulrike Jakisch für eine, trotz coronabedingtem Distanzunterricht, ereignisreiche und schöne Zeit. Die Einführungstage in der Jahrgangsstufe 11 mit sportlichen Ehrgeiz beider Klassen, die erfolgreiche Teilnahme am Spendenlauf und der Wandertag auf und in der Werse würden in besonderer Erinnerung bleiben.

Unter allen erfolgreichen Abiturienten wurden Sarah Raußen und Lennart Zucht aufgrund ihres Abiturschnitts von 1,1 besonders beglückwünscht.