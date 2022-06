Verdiente Feier, persönliche Poesie

„AbituriEnten“ – unter diesem Motto nahmen 46 Abiturientinnen und Abiturienten des Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasiums am vergangenen Samstag in der Erlöserkriche stolz ihr Abiturzeugnis entgegen. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte die Schulleiterin Sabine Langenberg zusammen mit dem Jahrgangsstufenleiter Volker Rösner die Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife sowie eine Rose verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

„An vielen Stellen musstet ihr in den vergangenen Jahren Rücksicht nehmen – auf Corona und die Weltpolitik“, so Rösner in seiner Abiturrede. „Jetzt wünschen wir euch, dass ihr endlich ausgiebig und ausgelassen feiern könnt.“ Das hätten sich die Schülerinnen und Schüler wirklich verdient.

Alle haben das Abitur erfolgreich gemeistert, im Durchschnitt mit der Note 2,3. Zwei von ihnen konnten das Abitur sogar mit der Bestnote 1,0 abschließen, insgesamt hatten 13 die berühmte Eins vor dem Komma – immerhin also 28 Prozent.

Abiturienten des Schlaun-Gymnasiums Foto: Die Abiturientia des Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasiums: Johannes Arens Jona Bahne Robert Bali Hajagos Josh Bohlken Ina Bordewick Ansgar Börtz, Andreas Bühner Lina Buntrock Jelisej Chirkov, Noah Doster Tobias Everding Jasper Fertig Leonard Gaido Lina Gimmler, Alina Gisbertz Steffen Hilker Noah Höfling Julian Jörden Alexander Kerkau Hannes Kleine Jens Kleine Arndt, Klaus Kovermann, Meret Kuckert Lennard Lauvers Oskar Leicht Konrad Lüke Mia Lutte Lukas Niemann Minh Thu Phung, Ole Roski, Katja Rüskamp, Saganaa Saravanabavan, Luca Scheunemann, Finn Lasse Schmitt, Emily Schwartz, David Springer-Mago, Jule Thuinemann, Justus Tombrock, Felix Ullmann, Neele Wagner, Julius Wasmer, Henri Weber, Fabian Weikum, Ida Welling, Sebastian Weyer und Rene Yankova ...

Beeindrucken konnte am Samstag zudem auch Ida Wellings sehr persönlicher, poetischer Rückblick auf ihre nun endende Schulzeit: „Die Schulzeit ist die schönste Zeit des Lebens, und das, das kann ich dir mit Sicherheit mitgeben. Denn auch wenn du gerade versunken, ja nahezu ertrunken in all den Anforderungen bist, wird die Schule dich stärken und dich zu dem machen, der du irgendwann bist. […] Ab jetzt da wartet also die große weite Welt, die eine geheimnisvolle Zukunft voll neuer Möglichkeiten für uns bereit hält. […]“