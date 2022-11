Allwetterzoo Münster - Greif Dir deine Jahreskarte

Alle Jahre wieder? Wieso nicht einmal für das ganze Jahr – und dann immer wieder, in diesem Fall in den Allwetterzoo Münster! Noch bis zum Ende gibt es eine besondere Rabattaktion rund um die Jahreskarten für Münsters beliebten Allwetterzoo.

So ist zum Beispiel die Familienjahreskarte noch bis zum 31. Dezember für 169,00 Euro statt 209,00 Euro – also über 20 Prozent gespart.

Mit dem Erwerb einer Jahreskarte für den Allwetterzoo Münster habt Ihr dann zwölf Monate freien Eintritt. Denn bei uns ist eine Jahreskarte nicht an das Kalenderjahr gebunden. Das heißt 365 Tage gibt es die Möglichkeit eine tierische „Reise um die Welt“ zu erleben.

Vielfalt begegnen und großes Erleben: Auf rund 30 Hektar können rund 3000 Tiere beobachtet werden. Von kleinsten Fischen und Fröschen bis zu den großen Elefanten und Giraffen, den langsamen Faultieren und den schnellen Geparden: Im Allwetterzoo gibt es viel zu sehen.

Foto: Allwetterzoo Münster

Die kommenden Jahre werden für den Allwetterzoo Münster eine besonders spannende Zeit. Die Umsetzung des ersten Pilotprojekts des Masterplans 2030 plus, der Bau einer 2500 Quadratmeter großen Meranti-Halle ist in vollem Gang. Hier können ab 2023 Besucher exotische und vom Aussterben bedrohte Tiere in einer einzigartigen Atmosphäre auf Augenhöhe begegnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Tiere unter Wasser oder in luftigen Höhen aktiv sind. Zudem ist die neue Meranti-Halle ein Gebäude, das in Sachen Klimaschutz vorbildlich sein wird. Energie wie Wasser Gewinnung, Speicherung und Kreisläufe ermöglichen einen Betrieb der Meranti-Halle, der unter anderem nahezu garkeinen CO2-Ausstoß hat.

Bis die Tropenhalle aber eingeweiht wird, werden bereits andere Tiere in den Allwetterzoo eingezogen sein und als Botschafter für Themen wie den Natur-, Arten- und Klimaschutz fungieren – und die Besucher begeistern. So zum Beispiel die im Sommer 2022 eingezogenen Rothunde.

Ab 2023 wird dann die neue Tropenhalle für die Zoobesucher eröffnet. Auf mehrere Ebenen können dann Riesenotter und Brüllaffen, sowie Tapire und andere Tiere hautnah erlebt werden. Besonders stolz ist der Allwetterzoo Münster darüber, dass er mit dem Internationalen Zentrum für Schildkrötenschutz (IZS) eine in dieser Form weltweit einmalige Einrichtung beherbergt, die zur Rettung und Arterhaltung zahlreicher Schildkröten beiträgt. Darüber hinaus gehört zum Allwetterzoo Münster auch ein Artenschutz- und Umweltbildungszentrum in Asien. Das „Angkor Centre for Conservation and Biodiversity“ (ACCB) liegt nahe der weltberühmten Tempelanlagen von Angkor Wat in Kambodscha. Auf dem 38 Hektar großen Gelände verfolgen der Allwetterzoo Münster mit gut 30 Mitarbeitenden folgende Ziele: Gezielte Erhaltungszucht hoch bedrohter Tierarten, die Versorgung und Rehabilitierung von beschlagnahmten oder aufgefundenen Wildtieren, Umweltbildungsprojekte für die lokale Bevölkerung sowie Biodiversitäts- und Artenschutzforschung.

Foto: Allwetterzoo Münster

Der Allwetterzoo begeistert aber nicht nur mit tierischen Highlights, zu denen auch Pinguinmarsch sowie die Fütterung der Frackträger gehört. Täglich gibt es Elefantenfütterungen. Ferner gibt es verschiedenste Events auf dem Zoogelände. Im Rahmen von Aktionstagen oder bei speziellen Führungen können Besucher den Allwetterzoo von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Die Zooschule vermittelt Wissen vor Ort und wer möchte, kann im Rahmen eines Schnupperkurses einmal einen Tag als Tierpfleger erleben. Zudem können Räume und Tierhäuser für Festlichkeiten und Tagungen gebucht werden.