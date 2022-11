Allwetterzoo Münster - Patentier Fische

Anders als der Name es vermuten lässt, handelt es sich bei diesem Patentier nicht um einen trinkwütigen Vogel mit mehreren Armen, oder wohlmöglich Flügeln. Es geht hier um einen besonders charakteristischen Fisch. Den Tentakel-Schluckspecht. Die beiden Tiere des Aquariums des Allwetterzoo Münster „hören“ übrigens auf die Namen Gonzo und Karl-Christoph.

Als mariner Skorpionsfisch wird er in der Gattung der Fransen-Drachenköpfe geführt. Er besiedelt ein weites Verbreitungsgebiet im westlichen Indopazifik und lebt dort in geringen Wassertiefen gut getarnt als Lauerjäger in Korallenriffen. Eine Patenschaft für dieses wahrlich wundersame Wasserwesen kostet 75 Euro. Damit unterstützt Du nicht nur unsere Arbeit im Allwetterzoo Münster, Du erhältst zudem eine Patenmappe für Dich zu Hause, die dich als Paten eines Tentakel Schluckspechts auszeichnet.

Alle Informationen über eine Patenschaft im Allwetterzoo Münster findest du hier.

Egal für wen du dich entscheidest, unsere gefiederten, geschuppten oder bepelzten, unauffälligen oder prächtigen, giftigen oder harmlosen, fliegenden, tauchenden oder schwimmenden sowie schnell laufenden oder langsam kriechenden Zoobewohner warten darauf, dass du ihr Pate wirst. Dein Engagement trägt dazu bei, dass wir unsere Tiere nach den aktuellen Standards versorgen können und gleichzeitig aktiv in Artenschutzprojekte vor Ort und weltweit investieren. Jeder gespendete Euro ist ein Baustein für die Zukunft unseres Allwetterzoo Münster mit seinen vielfältigen Aufgaben für Bildung, Erholung, Forschung und vor allem Artenschutz.