Allwetterzoo Münster - Patentier Pinguin

Pinguine zählen zu den Lieblingstieren fast aller Zoobesucher. Durch ihren aufrechten Gang und die ausdrucksvolle Schwarzweiß-zeichnung ihres Gefieders erscheinen sie dem Menschen als „sympathische“ Tiere. Pinguine bewohnen in 17 Arten die gesamte Südhalbkugel unserer Erde von der Antarktis bis zu den Galápagosinseln im Bereich des Äquators.

Sie sind also keineswegs nur in den kalten Gebieten der Antarktis zu Hause. Im Allwetterzoo leben die dunkelgrau und weiß gefärbten Brillenpinguine. Sie stammen von den felsigen Küsten Südafrikas.

Pinguine verbringen den größten Teil ihres Lebens im Meer und kommen nur zur Fortpflanzung und zur Mauser an Land. Sie sind Koloniebrüter, die meistens zwei Eier legen. In der Regel bildet sich ein Paar, das Jahr für Jahr an derselben Niststelle brütet und seine Jungen aufzieht.

Eine Patenschaft für diesen wahrlich gut gekleideten Vogel in seinem Frack kostet 250 Euro. Damit unterstützt Du nicht nur unsere Arbeit im Allwetterzoo Münster. Du erhältst zudem eine Patenmappe für Dich zu Hause, die dich als Paten eines Pinguins auszeichnet.

Alle Informationen über eine Patenschaft im Allwetterzoo Münster findest du hier.

Egal für wen du dich entscheidest, unsere gefiederten, geschuppten oder bepelzten, unauffälligen oder prächtigen, giftigen oder harmlosen, fliegenden, tauchenden oder schwimmenden sowie schnell laufenden oder langsam kriechenden Zoobewohner warten darauf, dass du ihr Pate wirst. Dein Engagement trägt dazu bei, dass wir unsere Tiere nach den aktuellen Standards versorgen können und gleichzeitig aktiv in Artenschutzprojekte vor Ort und weltweit investieren. Jeder gespendete Euro ist ein Baustein für die Zukunft unseres Allwetterzoo Münster mit seinen vielfältigen Aufgaben für Bildung, Erholung, Forschung und vor allem Artenschutz.