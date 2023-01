Wer hat denn das Pferd angemalt?

Zunächst haben die Föten ein schwarzes Fell, dann entwickeln sie weiße Streifen. Das heißt: Zebras waren ursprünglich schwarze Tiere.

Auch sonst wurde viel über die Streifen der Zebras geforscht. Wahrscheinlich und weitgehend gesichert ist, dass das Streifenmuster zum individuellen Erkennen dient. Denn die Streifenmuster sind, wie die Fingerabdrücke bei uns Menschen, unverwechselbar und einmalig. Theoretisch könnte das Fell an jeder Supermarktkasse gescannt werden, um ein Tier zu identifizieren.

Der afrikanische Kontinent ist die Heimat der allseits bekannten Zebras. Heute kommen noch drei Arten vor - das Bergzebra, das Grevyzebra und das Steppenzebra -, die sehr unter­schiedliche Lebensräume und Streifenmuster haben.

Das im Allwetterzoo gepflegte Böhm-Steppenzebra lebt in Afrika vom Sambesi nord­wärts bis in die südlichen Regionen des Sudan, Äthiopiens und Somalias. Die offene oder mit lichten Dornbüschen und einzelnen Bäumen bestandene Savanne ist ihr bevorzugter Lebensraum. Unübersichtliches Gelände, in dem ihre Feinde, vor allem Löwen, Deckung finden, wird von den Zebras gemieden. Das Steppenzebra hat eine Widerristhöhe um 140 cm bei einem Gewicht von 300 bis 350 kg.

Insgesamt sind Steppenzebras in ihrer Heimat Afrika vor allem in den Schutz­gebieten noch häufig, jedoch sind einzelne, nahe Verwandte Unterarten des Böhm-Steppenzebras selten und bedroht. Das Quagga, das einst in großen Herden im östlichen Kapland lebte, wurde sogar noch im letzten Jahrhundert vom Menschen ausgerottet. Das Höchstalter eines Steppenzebras in einem Zoo betrug 31 Jahre.

