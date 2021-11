2805 Infizierte im Münsterland

Die Impfmobile machen in den nächsten Wochen in allen 17 Städten und Gemeinden des Kreises Borken Halt.Folgende Vor-Ort-Termine stehen in der nächsten Woche an:- Donnerstag (11.11.):, 12-15 Uhr, in den Räumlichkeiten der Asylbewerberunterkunft, Am Klärwerk 14- Donnerstag (11.11.):, 16-19 Uhr, Hungerkamp-Gebäude, Eingang über Dinxperloer Str. 3- Freitag (12.11.) :, 12-18 Uhr, Paul-Gerhardt-Heim, Gildehauser Straße 170- Samstag (13.11.):, 9-12 Uhr, Tonhalle im Kulturquadrat, Vagedesstraße 2- Samstag (13.11.):, 13-16 Uhr, Kulturhalle KRAFTWERK, Feuerstiege 8Grundsätzlich gilt bei den Impfungen vor Ort: Geimpft werden können Personen ab 12 Jahren. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht erforderlich. Auch erforderliche Zweitimpfungen und Auffrischungen für Personen, deren letzte Covid-Impfung sechs Monate her ist, sind möglich. Bei Personen, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden, kann eine Auffrischung mit dem Impfstoff von BioNTech nach vier Wochen erfolgen. Mitzubringen sind, falls vorhanden, der Impfpass und die Gesundheitskarte. Wichtig bei der Impfung von unter 16-Jährigen: Es ist die Begleitung eines/einer Sorgeberechtigten sowie die Unterschrift aller Sorgeberechtigten erforderlich. Die Impfunterlagen (inkl. der Einverständniserklärung) können vorab heruntergeladen und ausgefüllt werden