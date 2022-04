33.060 aktuelle Corona-Fälle im Münsterland

Münsterland

Im Münsterland gelten am heutigen Dienstag 33.060 Menschen als infiziert. Den höchsten Inzidenzwert in der Region verzeichnet der Kreis Coesfeld. Das NRW-Gesundheitsministerium hat eine Stellungnahme zum Bielefelder Hotspot-Antrag an den Landtag übermittelt.