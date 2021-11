368 Neuinfektionen im Münsterland 

Kreis Steinfurt: Infiziertenzahl steigt weiter

Auch im Kreis Steinfurt setzt sich der Trend fort, der sich auch auf Landes- und Bundesebene in den letzten Wochen beobachten lässt: Die Infiziertenzahl steigt. Wie der Kreis am Donnerstag mitteilte, habe es in den letzten 24 Stunden 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 37 Genesungen gegeben. Damit klettert die Zahl der aktiven Fälle auf 626 (Vortag: 603). Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Kreis laut RKI 93,5 (88,4), die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,5 (4,2). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Infektion neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.



In den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt werden aktuell 25 (Vorwoche: 13) COVID-19-Patienten behandelt, davon liegen drei (3) Patienten auf der Intensivstation, zwei (3) von ihnen werden beatmet. Diese Zahlen werden wöchentlich erhoben und entsprechend veröffentlicht.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:

In Altenberge: 13 Personen (14)

In Emsdetten: 42 Personen (44)

In Greven: 42 Personen (41)

In Hopsten: 16 Personen (15)

In Hörstel: 32 Personen (33)

In Horstmar: 13 Personen (9)

In Ibbenbüren: 98 Personen (101)

In Ladbergen: 2 Personen (2)

In Laer: 2 Personen (1)

In Lengerich: 26 Personen (23)

In Lienen: 13 Personen (12)

In Lotte: 39 Personen (38)

In Metelen: 0 Personen (0)

In Mettingen: 8 Personen (6)

In Neuenkirchen: 38 Personen (34)

In Nordwalde: 5 Personen (7)

In Ochtrup: 37 Personen (37)

In Recke: 7 Personen (6)

In Rheine: 114 Personen (106)

In Saerbeck: 10 Personen (9)

In Steinfurt: 42 Personen (45)

In Tecklenburg: 4 Personen (2)

In Westerkappeln: 17 Personen (13)

In Wettringen: 6 Personen (5)