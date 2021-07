Münsterland

Die Zahl der aktuell Infizierten im Münsterland ist am Donnerstag weiter gestiegen. Doch auch ein weiterer Anstieg der Fallzahlen muss vorerst nicht mehr so gravierende Einschnitte im öffentliche Leben nach sich ziehen wie bisher: Die regionale Inzidenzstufe 3 ist in NRW vorerst ausgesetzt.