565 Neuinfektionen im Münsterland 

Uni Münster für Corona-Notfonds ausgezeichnet

Der Corona-Notfonds für Studierende der Uni Münster ist mit dem Deutschen Fundraising-Preis in der Kategorie „Corona Spezial“ ausgezeichnet worden. Das teilte die Universität am Mittwoch mit. Demnach hat das Team der Stabsstelle Universitätsförderung unter der Leitung von Petra Bölling die Auszeichnung am Dienstag (16. November) in einer virtuellen Feierstunde entgegengenommen. Jury-Vorsitzende Bettina Trabandt würdigte, dass die WWU die Studierenden in den Mittelpunkt gerückt habe, während diese in der Öffentlichkeit eher vergessen worden seien.



„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung“, betonte Petra Bölling. „Uns war und ist wichtig, die Studierenden in dieser schwierigen Situation nicht allein zu lassen. Dies ist uns dank einer großen Gemeinschaftsleistung gelungen. Darum gebührt der Preis auch allen Spenderinnen und Spendern.“



Der Deutsche Fundraising Verband e.V. zeichnet jährlich Fundraising-Projekte und -Kampagnen aus, die maßgeblich zur Kultur des Gebens in Deutschland beitragen.