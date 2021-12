Ab Dienstag gelten in NRW neue Kontaktbeschränkungen

Kontakte im privaten und öffentlichen Leben werden von Dienstag (28.12.) an auch für Geimpfte und Genesene in NRW eingeschränkt. Wegen der Pause bei den Schultestungen gelten zudem landesweit Schüler seit heute nicht mehr grundsätzlich als getestet.

+++ Der Kreis Coesfeld und die Stadt Münster haben an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag keine aktuellen Zahlen geliefert - vom Kreis Warendorf liegt am 1. Weihnachtstag keine Aktualisierung vor. Am 2. Weihnachtstag hat lediglich der Kreis Borken neue Zahlen veröffentlicht. +++

+++ Hinweis des Robert Koch-Instituts:

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, sodass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten. +++

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter (Stand: Samstag, 25. Dezember) aktuell 5850 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Freitag: 5897). Seit Freitag wurden 286 Neuinfektionen und 333 Genesungen gemeldet.



Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 1241 (Freitag: 1241). Seit Beginn der Pandemie hat es im Münsterland bislang 94.556 Corona-Fälle gegeben, 87.465 Menschen gelten als wieder genesen.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster (Vergleichswerte in Klammern vom Vortag):



Münster: Neuinfektionen 108, Infizierte gesamt 14.357 (14.249), davon gesundet 13.287 (13.244), verstorben 139 (139), aktuell infiziert 931 (866); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 140,6 (157,7) - Stand Montag



Kreis Borken: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 22.903 (22.903), davon gesundet 21.579 (21.478), verstorben 312 (312), aktuell infiziert 1012 (1113) - Stand Sonntag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 136,6 (136,6) - Stand Montag



Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 9267 (9174*), davon gesundet 8508 (8508*), verstorben 106 (106*), aktuell infiziert 653 (653); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 126,4 (105,6) - Stand Montag



Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 161, Infizierte gesamt 28.642 (28.481), davon gesundet 26.522 (26.326), verstorben 381 (381), aktuell infiziert 1739 (1774) - Stand Samstag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 181,4 (179,6) - Stand Montag



Kreis Warendorf: Neuinfektionen 72*, Infizierte gesamt 19.852 (19.780*), davon gesundet 18.257 (17.935*), verstorben 304 (304*), aktuell infiziert 1291 (1541*); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 230,3 (231,1) - Stand Montag



*Vergleichswert ist der 24.12.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 27.12.2021, 3:25 Uhr)

