Abiturnoten in Nordrhein-Westfalen trotz Corona besser als im Vorjahr

Münsterland

Trotz Corona sind die Abiturnoten in NRW in diesem Jahr besser ausgefallen als im Vorjahr. Bei den Sieben-Tage-Inzidenzen weist der Kreis Borken weiterhin den höchten Wert im Münsterland auf - dafür liegt der Kreis Coesfeld als einzige Region in NRW unter der 10er-Marke.