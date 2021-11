Bayern verschärft Corona-Maßnahmen drastisch

Angesichts der dramatischen Corona-Lage führt Bayern Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ein: Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Das kündigt Ministerpräsident Markus Söder nach Beratungen der CSU-Freie-Wähler-Koalition in München an. Kinder unter 12 werden dabei ebenso wie Geimpfte nicht mit eingerechnet.



Kultur- und Sportveranstaltungen im Freistaat dürfen nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test, wie Söder weiter erklärt. In Bayern wird es in diesem Jahr keine Christkindlmärkte geben. Man werde alle Weihnachtsmärkte absagen, so Söder. Zudem werden alle Clubs, Diskotheken, Bars und Schankwirtschaften für die nächsten drei Wochen schließen. In Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 soll das öffentliche Leben in weiten Bereichen heruntergefahren werden: Dort müssen etwa die Gastronomie, Sport- und Kulturstätten schließen, Veranstaltungen werden untersagt.

