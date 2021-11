Bayerns Gesundheitsminister spricht sich für Corona-Impfpflicht aus

UPDATE | Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bemüht sich, Vorbehalte gegen das Moderna-Vakzin für Booster-Impfungen zu zerstreuen. "Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff", so der CDU-Politiker. Zugleich weist er darauf hin, dass viele Auffrischungsimpfungen auch künftig mit dem bei vielen Bürgern bevorzugten Impfstoff von Biontech vorgenommen werden.



Spahn sagt, allein heute und am morgigen Dienstag gingen sechs Millionen Biontech-Dosen aus den Lagern in die Versorgung. In den Folgewochen seien es jeweils zwei bis drei Millionen Dosen. Bis zum Jahresende stünden insgesamt 24 Millionen Dosen zur Verfügung. Zusätzlich seien von Moderna in den Lagern aktuell 16 Millionen Booster-Dosen Impfstoff verfügbar. Das Unternehmen Biontech prüft, ob es mehr Impfstoff liefern kann als bisher vereinbart. "Wir prüfen aktuell, ob und wenn ja, wie viele Dosen wir kurzfristig und zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten liefern können", sagt Biontech-Sprecherin Jasmina Alatovic der Deutschen Presse-Agentur.



»Wenn wir also davon ausgehen, dass wir 25 bis 30 Millionen Auffrischungsimpfungen bis zum Jahresende machen wollen, dann wird ein großer Teil dieser Impfungen, wenn gewünscht, auch mit Biontech stattfinden können. «

