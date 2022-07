Bildungsministerin: Schulschließungen waren ein Fehler

Mal eben kostenlos auf Corona testen - damit ist nun nach mehr als einem Jahr vorerst Schluss. Schnelltests auf Staats- und damit Steuerzahlerkosten an Teststationen oder in Apotheken gibt es von diesem Donnerstag an nur noch für bestimmte Gruppen. Andere müssen ab jetzt drei Euro zuzahlen. <br><br>Der Testmarkt wird sich nach Einschätzung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun neu orientieren. „Es wird vielleicht den einen oder anderen Anbieter geben, der dann die Tests nicht mehr anbietet, es wird aber auch viele geben, die das sofort nutzen und dann mit diesen Regeln klarkommen“, sagte er am Mittwoch in Berlin.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild