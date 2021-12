Biontech und Pfizer werden Kinder-Impfstoff früher ausliefern

Die Omikron-Variante ist erstmals auch in Norwegen bestätigt worden. Zwei Fälle wurden heute in der Gemeinde Øygarden westlich von Bergen nachgewiesen, wie die Kommune im Westen des skandinavischen Landes mitteilt. Die beiden Personen seien auf Reisen in Südafrika gewesen und befänden sich auf dem Weg der Besserung. Zuvor war die Omikron-Variante bereits in einer Reihe anderer europäischer Staaten nachgewiesen worden.



Estmals ist die Omikron-Variante auch in Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria nachgewiesen worden. Nach Angaben des nationalen Zentrums für ansteckende Krankheiten (NCDC) in der Hauptstadt Lagos wurden drei Personen positiv getestet, die zuvor ebenfalls in Südafrika waren.