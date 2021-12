Bis 7. Januar: Scholz will Impfquote von 80 Prozent in Deutschland erreichen

Bundeskanzler Olaf Scholz will bis zum 7. Januar eine Impfquote von 80 Prozent in Deutschland erreichen. Das Ziel beziehe sich auf die Erstimpfungen, sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Am 7. Januar will Scholz das nächste Mal mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Bekämpfung der Pandemie beraten.