Booster-Impfung laut EMA schon nach drei Monaten möglich

Wer sich in Österreich nicht impfen lässt, muss ab Februar 2022 mit hohen Geldstrafen rechnen. Der heute in Wien vorgestellte Gesetzentwurf sieht Geldstrafen von 600 Euro in einem verkürzten Verfahren und von bis zu 3600 Euro in einem ordentlichen Verfahren vor.



Betroffene könnten sich aber aus der Strafe herausimpfen, sagt Verfassungsministerin Karoline Edtstadler. Das gelte dann als "tätige Reue". "Wenn ein Nachweis vorliegt, wird das Verfahren eingestellt", so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Ausnahmen von der Impfpflicht werde es geben für Kinder unter 14 Jahren, für Schwangere, für Genesene bis zu 180 Tage nach der Covid-Erkrankung und für Menschen mit einem ärztlichen Attest. Weit mehr als eine Million Menschen seien in Österreich weiterhin nicht geimpft, sagt Edtstadler. "Das ist zu viel."