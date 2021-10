China will Zehntausende Blutproben aus Wuhan untersuchen

Nach einem Impfaufruf an die Teilnehmer der Australian Open will sich Tennisprofi Alexander Zverev aus der Diskussion raushalten. "Ich will nicht in etwas verwickelt sein, bei dem ich nicht direkt involviert bin, weil ich das Problem mit der zweiwöchigen Quarantäne nicht habe", sagte er in Kalifornien. "Ich will mich hier nicht gegen irgendjemanden stellen." Er verstehe und respektiere voll und ganz die Entscheidung von Spielern, die nicht geimpft seien, sagte Zverev. "Ich respektiere auch die Entscheidung der australischen Regierung."



Der Sportminister des Bundesstaates Victoria, Martin Pakula, hatte den Teilnehmenden an den Australian Open dringend zur Impfung gegen das Coronavirus geraten. "Das ist für sie die beste Chance, bei den Australian Open mit minimalen Einschränkungen zu spielen", betonte der Minister. Ob Ungeimpfte überhaupt in absehbarer Zeit nach Australien einreisen dürfen oder nicht, müsse die Zentralregierung noch entscheiden.

Alexander Zverev. Foto: Sven Hoppe/dpa