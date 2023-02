Ein Rückblick auf drei Jahre Corona

2020 war ein Zäsur in der Menschheitsgeschichte. Die Corona-Pandemie stellte das gesamte öffentliche Leben auf den Kopf. Wir blicken auf drei Jahre zurück, in denen es neben negativen auch positive Entwicklungen gab.

Drei Jahre Corona-Pandemie sind vorüber – Zeit für einen Rückblick.

Aktuelle Corona-Zahlen finden Sie weiterhin beim nordrhein-westfälischen Landeszentrum für Gesundheit (LZG).

Laut einer WHO-Statistik starben in Deutschland während der Pandemie 122.000 Menschen mehr, als zu erwarten gewesen wäre.

Nach dem Wegfall der Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr sowie dem Ende der Isolationspflicht gibt es kaum noch Corona-Regeln. Angesichts ­dieser Zäsur stellen wir auch unseren Corona-Ticker ein und blicken zurück: Was war in mittlerweile drei Jahren Corona von Erfolg gekrönt – und was entpuppte sich als fataler Fehler? Ein klares Plus war die schnelle Verfügbarkeit wirksamer Impfstoffe. Negativ ins Gewicht fiel die monatelange Schließung von Schulen und Kitas. Und oft gibt es Grautöne – wie bei den Testzentren: Die kostenlosen Bürgertests ­waren wichtig, der Betrug einiger Teststellen-Betreiber war ein Skandal.

Das lief gut

Impfstoffe: Nicht einmal ein Jahr dauerte es, bis hochwirksame Impfstoffe entwickelt waren – Forschung in Rekordzeit. Möglich war das durch das Vorwissen über Coronaviren und das mRNA-Verfahren, hohe Investitionen und parallel laufende Prüfphasen. Zügig reagierte die Politik auf unerwartete Risiken einzelner Impfstoffe (Sinusvenen-Thrombosen), passte die Impfempfehlungen an. Und: Die Vakzine schützen recht sicher vor schweren Verläufen. Allerdings verlief die Impfstoff­beschaffung zuerst schleppend. Skeptiker verbreiteten Horror­meldungen über Impfschäden. Tatsächlich hielten die sich in Grenzen: Gut 6000 Anträge auf Entschädigung wegen schwerer unerwünschter Nebenwirkungen gingen bislang ein, bei 192 Millionen Impfungen. 6000 zu 192.000.000.

Bürgertests: Plötzlich gab es kostenlose Bürgertests an allen Ecken. In jedem Dorf standen „weiße Männchen“ in Schutzanzügen unter Pavillons mit Teststäbchen bereit. Einmal per Smartphone einchecken, Termin vereinbaren, die blanke Nase präsentieren – und das Ergebnis kommt gleich aufs Handy, kann von dort in die Corona-Warn-App hochgeladen werden. Wer hätte vor der Pandemie gedacht, dass in der digitalen Wüste Deutschland solche unkomplizierten Lösungen möglich sind?

Die Testbereitschaft war hoch, auch weil zeitweise erst der ­negative Test die Türen öffnete zu Restaurants oder zum Kino­besuch. Vor allem aber: Wer sich regelmäßig testen ließ, wusste, ob er für andere eine Ansteckungsgefahr darstellte und konnte sich verantwortlich verhalten. Natürlich: Es gab auch Missbrauch mit den Testangeboten – aber das ist eine andere Geschichte.

Homeoffice: Die Corona-Pandemie hat das Arbeiten im Homeoffice in Deutschland zum Erfolgsmodell gemacht. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln bezifferte den Anteil derjenigen abhängig Beschäftigten, die zumindest zeitweise im ­Homeoffice arbeiteten, vor Ausbruch der Pandemie auf rund zehn Prozent. Im Februar 2021 kletterte diese Quote dann auf einen Höchstwert von 49 Prozent. Das Modell war letztlich trotz zunächst großer Skepsis aufseiten der Arbeitgeber ein voller Erfolg. Dieser zeigt sich auch daran, dass nach Ende der Pandemie laut IW immer noch jeder Vierte seinen Job von zu Hause aus erledigt.

Wirtschaftshilfen: Mit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr des Jahres 2020 benötigten Unternehmen in zahlreichen Branchen schnell staatliche Hilfen, um die vorübergehenden Lockdowns oder auch massive Umsatzeinbrüche durch Nachfrageausfälle aufzufangen. Das gelang recht gut: Bereits im März 2020 wurden die Corona-Soforthilfen zur Beantragung freigegeben. Ziel war die schnelle Sicherung der Liquidität in den Unternehmen.

Anfang Juni 2020 versprach dann der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einen „Wumms“ an Staatshilfen im Gesamtumfang von rund 1,3 Billionen Euro. Trotz zunächst einiger bürokratischer Hemmnisse gelang dadurch letztlich die Rettung der meisten Unternehmen. Weil parallel dazu auch noch das Insolvenzrecht vorübergehend gelockert wurde, konnte außerdem eine Pleitewelle in der deutschen Wirtschaft vermieden werden.

Überraschende Solidarität: Ja, es gab geheime Corona-Partys. Einige militante Maskenverweigerer wurden gewalttätig. Aber alles das war so selten, dass es zur Zeitungsmeldung reichte. „Es ist ernst, nehmen Sie es ernst“, hatte Kanzlerin Merkel gesagt. Und die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland nahm Corona ernst. Junge Leute verzichteten monatelang auf das Feiern, Treffen und Klönen, um das Virus nicht ins Haus und damit womöglich zu Opa und Oma zu tragen. Großeltern sahen ihre Enkel durch die Glasscheibe oder per Internet statt beim Kaffeeklatsch. Sogar in der Stillen Nacht gingen viele auf Abstand oder ins Freie. Tests vor und nach jedem Treffen waren zeitweilig üblich. Ohne großes Murren verzichteten viele auf viele kleine Freuden – zur Sicherheit der „vulnerablen Gruppen“. Die meisten Menschen zeigten geradezu selbstverständlich Solidarität – großartig!

Chronologie: Drei Jahre Corona - was bisher in Deutschland geschah Vor drei Jahren wurde die erste Corona-Infektion in Deutschland bekannt. Mittlerweile sind rund 38 Millionen Infektionen registriert und mindestens 63,6 Millionen Menschen per Impfung grundimmunisiert worden. Mehr als 165 000 nachgewiesene Infizierte sind an oder mit Corona gestorben. Ein Rückblick: Foto: picture alliance/dpa/AP | Mark Schiefelbein Januar 2020 - 27. Januar: Die erste Infektion in Deutschland ist bestätigt: ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Stockdorf bei München. Auf dem Foto sind Kamerateams vor dem Haupteingang des Klinikums Schwabing zu sehen, als der erste Covid-Patient aus der Klinik entlassen wird. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe Februar 2020 -25./26. Februar: Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen meldenerste nachgewiesene Fälle. Weitere Bundesländer folgen, am 10. Märzhat Sachsen-Anhalt als letztes Land seinen ersten Fall. Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau März 2020 -9. März: In NRW gibt es die ersten Todesfälle in Deutschland.12./13. März: Immer mehr Theater und Konzerthäuser stellen den Spielbetrieb ein. Die Fußball-Bundesliga pausiert. Wenige Tage später kündigen erste Konzerne an, Fabriken vorübergehend zu schließen.16. März: An den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz gibt es Kontrollen und Einreiseverbote. In den meisten Bundesländern sind Schulen und Kitas geschlossen.22. März: Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Menschen. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Cafés, Kneipen, Restaurants, aber auch Friseure müssen schließen.25. März: Der Bundestag stellt eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ fest. Diese erlaubt der Regierung, ohne Zustimmung des Parlaments Verordnungen zu erlassen. Nach mehrmaligen Verlängerungen endet die Notlage mit Ablauf des 25. November 2021. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein April 2020 -22. April: Für Firmen, Arbeitnehmer und Gastronomie werden milliardenschwere Hilfen beschlossen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka Mai 2020 -6. Mai: Die Länder bekommen weitgehende Verantwortung, um Beschränkungen zu lockern - unter anderem für Hotels, Gastronomie, Geschäfte, Fahrschulen, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Foto: picture alliance/dpa | Oliver Dietze August 2020 -29. August: Bei Protesten Zehntausender gegen die Maßnahmen in Berlin durchbrechen Demonstranten Absperrungen vor dem Reichstag. Foto: picture alliance/dpa/NurPhoto | Achille Abboud November 2020 -2. November: Ein Teil-Lockdown mit Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten soll die zweite Infektionswelle brechen.18. November: Bundestag und Bundesrat legen fest, welche Beschränkungen Länder und Behörden wegen Corona verhängen dürfen. Foto: dpa Dezember 2020 -2. Dezember: Als erstes Land erteilt Großbritannien dem Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer eine Notfallzulassung und startet seine Impfkampagne wenige Tage später.21. Dezember: Das Vakzin von Biontech/Pfizer erhält die bedingte Marktzulassung in der EU. Am 6. Januar wird auch das Präparat von Moderna zugelassen.24. Dezember: Die zuerst in Großbritannien festgestellte Variante Alpha wird erstmals auch in Deutschland nachgewiesen.27. Dezember: In der Bundesrepublik beginnen offiziell die Impfungen - zuerst für Menschen über 80 Jahre, Pflegeheimbewohner sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal. Foto: dpa-Michael Reichel Januar 2021 -19. Januar: FFP2-Masken oder OP-Masken in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen werden obligatorisch. 27. Januar: Arbeitgeber werden verpflichtet, Mitarbeitern in bestimmten Fällen das Arbeiten im Homeoffice anzubieten.29. Januar: Der Impfstoff von Astrazeneca darf nun auch in der EU genutzt werden. Im März folgt das Mittel von Johnson & Johnson, das nur einmal gespritzt werden muss. Foto: dpa Februar 2021 -22. Februar: In mehreren Bundesländern dürfen Kinder wieder Schulen und Kitas besuchen. Es ist die erste größere Lockerung seit Dezember. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Monika Skolimowska April 2021 -21. April: Der Bundestag beschließt eine Bundes-Notbremse gegen die dritte Corona-Welle. Bei hohen Inzidenzen gelten unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler Juni 2021 -7. Juni: Mit dem generellen Wegfall der Priorisierung können sich in Deutschland alle Menschen ab zwölf Jahren gegen Corona impfen lassen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert Juli 2021 -8. Juli: Die hochansteckende Delta-Variante herrsche hierzulande mittlerweile vor, teilt das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler August 2021 -16. August: Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen nun auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Foto: picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt September 2021 -7. September: Künftig sollen sich Maßnahmen gegen die Pandemie vor allem an der Zahl der Krankenhausaufnahmen orientieren, beschließt der Bundestag. Bisheriger Maßstab waren die Infektionszahlen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bodo Schackow November 2021 -1. November: Bei Verdienstausfällen wegen angeordneter Quarantäne erhalten die meisten Ungeimpften von nun an keine staatliche Entschädigung mehr.24. November: Das neue Infektionsschutzgesetz tritt in Kraft. Es sieht unter anderem 3G am Arbeitsplatz, in Bussen und Zügen vor - Zutritt also nur noch geimpft, genesen oder getestet.26. November: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die im südlichen Afrika nachgewiesene neuartige Corona-Variante Omikron als „besorgniserregend“ ein. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder Dezember 2021 -2. Dezember: Bund und Länder verschärfen die Regeln, um die vierte Welle zu brechen. Bei hohen Inzidenzen werden Discos geschlossen, die Besucherzahlen für Großveranstaltungen werden stark eingeschränkt.20. Dezember: Mit dem Impfstoff Nuvaxovid von Novavax wird das fünfte Präparat in der EU zugelassen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner Januar 2022 -7. Januar: Bund und Länder beschließen die 2G-Plus-Regel für Restaurants, Cafés und Kneipen. In einigen Bundesländern gilt diese bereits. Geimpfte und Genesene müssen demnach einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen.24. Januar: Trotz des rasanten Anstiegs der Infektionszahlen wollen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen vorerst nicht verschärfen. Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg Februar 2022 - 1. Februar: Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate künftig neun Monate nach der Grundimmunisierung gegen das Virus ungültig.16. Februar: Geimpfte und Genesene dürfen sich ohne Beschränkungen treffen. Die Begrenzung auf zehn Personen fällt weg.23. Februar: Das Medikament Paxlovid kommt auf den deutschen Markt. Die Tabletten sollen schwere Covid-Verläufe verhindern. Foto: picture alliance/dpa/AP | Stephanie Nano März 2022 - 16. März: Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt für Arbeitnehmer in Pflegeberufen. Sie fällt zum 1. Januar 2023 weg.24. März: Laut RKI haben die Gesundheitsämter dem Institut binnen eines Tages das Rekordhoch von 318 387 nachgewiesenen Infektionen gemeldet. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt April 2022 - 3. April: Die meisten staatlichen Corona-Auflagen fallen weg. Nach zwei Jahren ist im Einzelhandel der Einkauf ohne Masken möglich.7. April: Im Bundestag scheitert ein Entwurf für eine allgemeine Corona-Impfpflicht, zunächst für Menschen ab 60 Jahren. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch Mai 2022 - 24. Mai: Die Stiko empfiehlt nun auch gesunden Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Corona-Impfung. Mitte November folgt die Empfehlung für vorerkrankte Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren. Foto: picture alliance/dpa | Nicolas Armer Juni 2022 - 24. Juni: In der EU wird der 6. Corona-Impfstoff zugelassen, erstmal nur für Menschen von 18 bis 50 Jahren. Das Produkt der Firma Valneva enthält abgetötete Viren. Foto: dpa September 2022 - 2. September: Die Europäische Kommission lässt zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe zu. Foto: picture alliance/dpa | Sina Schuldt Januar 2023 - 11. Januar: RKI-Chef Lothar Wieler gibt nach rund acht Jahren seinen Rücktritt zum 1. April 2023 bekannt. 13. Januar: Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll zum 2. Februar fallen, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Foto: picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Das lief nicht so gut

Schulen und Kitas: In diesem Punkt sind sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und sein Vorgänger Jens Spahn einig: Die monatelange Schließung von Schulen und Kitas war einer der größten Fehler der Corona-Politik. Die Annahme, dass es dort zu besonders vielen Infektionen komme, erwies sich als falsch. Mit fatalen Folgen: 65 Prozent der Kinder hätten erhebliche Lernrückstände, heißt es vom Bundesbildungsministerium. Studien belegen negative Folgen für die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Die Politiker ignorierten damals die Warnungen vieler Kinderärzte und anderer Experten. Laut Ifo-Institut waren die deutschen Schulen an 183 Tagen vollständig oder teilweise geschlossen. Andere Länder handelten da mit Blick auf die Schüler umsichtiger: In Schweden waren die Schulen „nur“ 31 Tage dicht, in Spanien 45 Tage und in Frankreich 56 Tage.

Flickenteppich: Natürlich gab es viele Beispiele dafür, wie Bund und Länder an einem Strang zogen und bei der Ministerpräsidentenkonferenz einheitliche Regeln verkündeten. Und es war in Einzelfällen sinnvoll, in Regionen schärfere Regeln zu verhängen, wenn dort die Corona-Zahlen höher waren. Doch viele Alleingänge der Länder mündeten in unnötige Flickenteppiche – und in ein Chaos. So gab es 2022 ein Wirrwarr um unterschiedliche 2G- und 3G-Regeln für Geimpfte, Genesene und Getestete vor allem im Gastronomie- und Kulturbereich. Selbst in den vergangenen Monaten noch konnten nur Experten erklären, welche Regeln für die Isolationspflicht in den einzelnen Ländern galten. Noch bis zu dieser Woche galten je nach Bundesland andere Maskenpflichten im ÖPNV. Und bei den Regeln in Arztpraxen gibt es schon wieder neue Alleingänge. Ein Flickenteppich folgt dem nächsten.

2G oder 3G – die regionalen Corona-Regeln variierten von Bundesland zu Bundesland und teilweise von Stadt zu Stadt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Datenlange: Es ist erst etwas mehr als ein Jahr her, dass Deutschland in einer etwas kritischeren Phase der Corona-Pandemie im Blindflug unterwegs war: Ein Meldechaos rund um die Feiertage hatte dazu geführt, dass es wochenlang keine aussagekräftige Daten zur Corona-Situation gab. Das war leider kein Einzelfall. Die Datenprobleme zogen sich wie ein roter Faden durch die Pandemie. Schon die Anfangszeit legte schonungslos die Schwächen der digitalen Infrastruktur in der Verwaltung offen.

Die oft zitierten Faxgeräte in den Gesundheitsämtern sind nur ein Beispiel. Ein Echtzeitbild über verfügbare Krankenhausbetten und verfügbare Pflegekräfte sowie die Hospitalisierung war lange nicht möglich. Fatal, weil manchmal die Grundlage für politische Entscheidungen fehlte. Der Sachverständigenrat zur Beurteilung der Corona-Maßnahmen erkannte im Sommer 2022 zu Recht in der mangelhaften Datenlage eines der Kardinalprobleme.

Kriminelle Geschäfte: Lasche Kontrolle lockt Kriminelle: Schnelligkeit beim Testen ging zunächst vor. Die Hürden, ein Testzentrum zu errichten, waren niedrig, die Kontrolle lasch. Kritiker sprachen von „Einladung zum Betrug“. Unter den Teststellen-Betreibern waren schwarze Schafe, die diese „Einladung“ annahmen: Es wurden Tests abgerechnet, für die nie jemand seine Nase hingehalten hatte. Ein lukratives Geschäft, ein Milliardenschaden.

Und dann die „Maskendeals“: Politiker vermittelten beim Verkauf der knappen Schutzmasken an den Staat und kassierten Provisionen. Das ist anrüchig, aber nicht strafbar, wie der Bundesgerichtshof befand. Da müssen Gesetze nachgeschärft werden.

Völlig überdrehte Debatte: Als vor US-Kliniken Kühl-Lkw für die vielen Leichen parkten, verharmlosten einige das Virus noch als „Grippe“. Nicht selten waren es dieselben, die Impfstoffe als „Gen-Experiment“ verteufelten oder Verdachtsfälle, die erst auf einen eventuellen Zusammenhang mit der Impfung untersucht werden sollten, in „Tausende Todesfälle durch die Impfung“ umdichteten. Unter „Querdenkern“ kursierten Verschwörungstheorien: „Corona-Diktatur“, „Chips im Impfstoff“ oder „Reduktion der Weltbevölkerung“. Das Problem: Die überdrehte Debatte überstrahlte die notwendige (!) Diskussion über im Einzelfall tatsächlich bestehende Gefahren – ob durch die Impfung oder staatliche Einschränkungen.

