Corona-Fall in Osnabrücker Diskothek - 400 Menschen in Quarantäne?

Münsterland

Nach dem Besuch eines mit Corona infizierten Mannes in einer Osnabrücker Diskothek am vergangenen Samstag könnten mehr als 400 Menschen in Quarantäne geschickt werden. In NRW dürfen Clubs ab Montag nur noch im Außenbereich öffnen - hinzu kommen weitere verschärfte Maßnahmen, die u.a. die Maskenpflicht und die Innengastronomie betreffen.